Fresh’n Rebel Smartfinder für Apple „Wo ist?“ und Google „Mein Gerät finden“ zum Schnäppchenpreis
Der Sonderpostenhändler Action, der in ganz Deutschland zahlreiche Filialen betreibt, verkauft ab heute einen Tracker für das Apple „Wo ist?“- und Google „Mein Gerät finden“-Netzwerk für unter 4 Euro das Stück im Dreierpack.
Der kleine Tracker „Fresh’n Rebel Smartfinder“ unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und gleichzeitig auch Google „Mein Gerät finden“. Während man früher für beide Netzwerke unterschiedliche Hardware benötigte, sind diese also jetzt mit nur einem Gerät nutzbar.
Wie alle „Billig-Tracker“ ist keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung an Bord. Dafür gibt es einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Material und kosten einzeln knapp 7 Euro. Die Ersparnis ist also durchaus nett.
Eckdaten
- Smart Finder: Unterstützung für Apple „Wo ist?“ und Google/Android „Mein Gerät finden“
- Bluetooth: Bluetooth 5.3
- Signalton: Integrierter Summer
- Batterielebensdauer: Bis zu 24 Monate
- Betriebsspannung: 1,9 V bis 3,6 V
- Schutzart: IP66
Lieferumfang
- 3x Smart Finder + 3x Schlüsselring
- 3x CR2032-Batterie (wechselbar)
- Öffnungswerkzeug
- Bedienungsanleitung
Der Tracker hat ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert und kommt mit einem passenden Schlüsselring zum Kunden. Er steht in den Farben Blau, Grau, Lila, Rosa sowie Weiß zur Wahl und ist zum Aktionspreis von 11,95 € für drei Stück noch bis 4. August 2026 zu haben.
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Die erste Generation der Finder für Android von Action lies sich nach einem Batteriewechsel nicht mehr aktivieren. Ich hatte 4 Stück, alle hatten in ähnlichem Zeitraum eine leere Batterie und alle ließen sich nicht mehr neu koppeln. Super enttäuschend.
Setze das Gerät zurück. Drücke den Knopf 4 Mal schnell. Und dann noch einmal lange. Es folgt en Bestätigungston und dann verbindet er sich problemlos. Habs selbst ausprobiert. Hab das leider mit Trackern mehrerer Hersteller unter Android, aber Reset hat immer geholfen.
Die Action-Version hat vermutlich keine wechselbare Batterie?
Klares nein, natürlich kannst du die Batterie wechseln. Ist ne normale CR2032. Ich ergänze noch ein paar Details.
Danke, das geht aus der Action Webseite nicht hervor.