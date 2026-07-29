Fresh’n Rebel Smartfinder für Apple „Wo ist?“ und Google „Mein Gerät finden“ zum Schnäppchenpreis

Der Sonderpostenhändler Action, der in ganz Deutschland zahlreiche Filialen betreibt, verkauft ab heute einen Tracker für das Apple „Wo ist?“- und Google „Mein Gerät finden“-Netzwerk für unter 4 Euro das Stück im Dreierpack.

Der kleine Tracker „Fresh’n Rebel Smartfinder“ unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und gleichzeitig auch Google „Mein Gerät finden“. Während man früher für beide Netzwerke unterschiedliche Hardware benötigte, sind diese also jetzt mit nur einem Gerät nutzbar.

Wie alle „Billig-Tracker“ ist keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung an Bord. Dafür gibt es einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Material und kosten einzeln knapp 7 Euro. Die Ersparnis ist also durchaus nett.

Eckdaten

Smart Finder: Unterstützung für Apple „Wo ist?“ und Google/Android „Mein Gerät finden“

Unterstützung für Apple „Wo ist?“ und Google/Android „Mein Gerät finden“ Bluetooth: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Signalton: Integrierter Summer

Integrierter Summer Batterielebensdauer: Bis zu 24 Monate

Bis zu 24 Monate Betriebsspannung: 1,9 V bis 3,6 V

1,9 V bis 3,6 V Schutzart: IP66

Lieferumfang

3x Smart Finder + 3x Schlüsselring

3x CR2032-Batterie (wechselbar)

Öffnungswerkzeug

Bedienungsanleitung

Der Tracker hat ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert und kommt mit einem passenden Schlüsselring zum Kunden. Er steht in den Farben Blau, Grau, Lila, Rosa sowie Weiß zur Wahl und ist zum Aktionspreis von 11,95 € für drei Stück noch bis 4. August 2026 zu haben.

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