FRITZ! feiert 40-jähriges Unternehmensjubiläum

Das Berliner Unternehmen FRITZ! feiert sein 40-jähriges Bestehen und blickt auf vier Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurück.

FRITZ! wurde 1986 in Berlin gegründet und entwickelte sich vom Anbieter der FRITZ!Card bis zur heutigen FRITZ!Box sowie weiteren Produkten für WLAN, Glasfaser und Smart Home.

Laut Unternehmensangaben sind die Produkte inzwischen mehr als 50 Millionen Mal im Einsatz und werden in über 40 Ländern angeboten. Entwicklung und Support erfolgen weiterhin am Berliner Standort, während die Fertigung „in Europa“ stattfindet.

40 Jahre FRITZ!: Entwicklung, Zukunft und Jubiläumsaktionen

Im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen nach dem altersbedingten Ausscheiden der Gründer einen neuen Eigentümer sowie eine neue Geschäftsführung. Zudem ging 2025 ein eigener Onlineshop an den Start.

Nach Unternehmensangaben setzt FRITZ! weiterhin auf regelmäßige Softwareupdates, offene Standards und die Unterstützung der Routerfreiheit sowie der digitalen Souveränität.

Wichtige Stationen:

Gründung 1986 in Berlin

FRITZ!Card ab 1995

Einführung der FRITZ!Box im Jahr 2004

Ausbau um Mesh, Glasfaser und Smart Home

Anlässlich des Jubiläumsjahres kündigt FRITZ! verschiedene Aktionen für Kunden, Partner und Mitarbeiter an. Laut Unternehmensangaben gehören dazu Gewinnspiele, Rabattaktionen und Angebote auf den eigenen Kanälen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Messeauftritt auf der IFA in Berlin. Sollte es diesbezüglich in der kommenden Zeit etwas Erwähnenswertes geben, werden wir das selbstverständlich aufgreifen.

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