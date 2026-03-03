FRITZ!Box 6825 4G feiert Marktstart – kostet 129 Euro

Das Unternehmen FRITZ! bringt die FRITZ!Box 6825 4G als kompakten LTE-Router für unterwegs auf den Markt.

Die Mobilfunkbox unterstützt 4G und erreicht laut Herstellerangaben bis zu 300 MBit/s. Über Wi-Fi 6 und einen Gigabit-LAN-Anschluss lassen sich mehrere Geräte vernetzen, etwa auf Reisen, im Camper oder in der Ferienwohnung. Das kompakte Gehäuse ist für den stationären und mobilen Einsatz ausgelegt.

FRITZ!Box 6825 4G: Ausstattung, Einsatz und Preis

Erstmals nutzt eine FRITZ!Box USB-C zur Stromversorgung. Dadurch können kompatible Netzteile oder Powerbanks verwendet werden. Mit FRITZ! Failsafe eignet sich das Modell zudem als Ausfallschutz für bestehende FRITZ!Boxen an Glasfaser, DSL oder Kabel.

Die FRITZ!Box 6825 4G ergänzt das Portfolio unterhalb der 5G-Modelle 6860 5G, 6850 5G und 6850 4G. Der Router ist ab sofort im Handel für 129 Euro erhältlich.

Ich halte das Modell für eine konsequente Ergänzung im Einstiegsbereich, da es Mobilität, einfache Stromversorgung und Notfallfunktion kombiniert.

FRITZ!Box 6825 4G

WLAN-Router für Mobilfunk über 4G und 3G bis 300 Mbit/s

Wi-Fi 6 bis 600 Mbit/s (2.4 GHz)

Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh

1 x Gigabit-LAN

Stromversorgung über USB-Typ-C

Kompatibel mit Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt

129 Euro UVP

