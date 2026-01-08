Firmware und OS

FRITZ!Box 7490 erhält ein Wartungsupdate

Autor-Bild
Von
|
Avm Fritz!box 7490
FRITZ!Box 7490

Die FRITZ!Box 7490 erhält mit FRITZ!OS 7.62 ab heute ein Wartungsupdate für Telefonie und Systemstabilität.

Die FRITZ!Box 7490 wird mit einem weiteren Wartungsupdate auf FRITZ!OS 7.62 versorgt. Damit erfolgt die Aktualisierung rund zwölf Jahre nach Markteinführung des Routers und konzentriert sich ausschließlich auf Fehlerkorrekturen. Neue Funktionen sind nicht Bestandteil des Updates.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass für dieses Modell keine funktionalen Erweiterungen mehr vorgesehen sind. Auch das aktuelle Update bestätigt diese Linie und beschränkt sich auf technische Anpassungen, die zuvor bereits bei anderen FRITZ!Box-Modellen umgesetzt wurden.

Den Status der Produktunterstützung aller FRITZ!-Modelle könnt ihr online einsehen.

Inhalte des FRITZ!OS 7.62 Updates für die FRITZ!Box 7490

Die wichtigsten Änderungen laut Unternehmensangaben:

  • Anpassungen am Telefoniedienst für Anschlüsse der Deutschen Telekom
  • Behebung von Fehlern im Systembereich
  • Verbesserungen bei Stabilität und Sicherheit

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.

Telekom 5g

Telekom erweitert MagentaMobil-Tarife

Die Telekom erweitert ihre Mobilfunktarife um zusätzliches Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union. Ab dem 4. Februar 2026 profitieren…

8. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / FRITZ!Box 7490 erhält ein Wartungsupdate
Weitere Neuigkeiten
Kia EV2: Die ersten Bilder des Elektroautos sind da
in Mobilität
Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom erweitert MagentaMobil-Tarife
in Gaming
Neuer Film mit Bastian Pastewka: Prime Video zeigt den Teaser
in Schnäppchen
Volvo EX60 übertrifft alle vergleichbaren Elektroautos
in Mobilität
Rtl Plus
RTL+ und HBO Max bündeln ihr Angebot
in News
Starcraft Blizzard
Blizzard plant wohl ein neues StarCraft für 2026
in Gaming
POCO M8-Serie ist offiziell
in Smartphones
NARWAL V40: Akkusauger mit Station vorgestellt
in Smart Home
Fokus auf Nutzer: Dell rudert vom KI-Hype zurück
in Marktgeschehen