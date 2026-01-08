FRITZ!Box 7490 erhält ein Wartungsupdate

Die FRITZ!Box 7490 erhält mit FRITZ!OS 7.62 ab heute ein Wartungsupdate für Telefonie und Systemstabilität.

Die FRITZ!Box 7490 wird mit einem weiteren Wartungsupdate auf FRITZ!OS 7.62 versorgt. Damit erfolgt die Aktualisierung rund zwölf Jahre nach Markteinführung des Routers und konzentriert sich ausschließlich auf Fehlerkorrekturen. Neue Funktionen sind nicht Bestandteil des Updates.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass für dieses Modell keine funktionalen Erweiterungen mehr vorgesehen sind. Auch das aktuelle Update bestätigt diese Linie und beschränkt sich auf technische Anpassungen, die zuvor bereits bei anderen FRITZ!Box-Modellen umgesetzt wurden.

Den Status der Produktunterstützung aller FRITZ!-Modelle könnt ihr online einsehen.

Inhalte des FRITZ!OS 7.62 Updates für die FRITZ!Box 7490

Die wichtigsten Änderungen laut Unternehmensangaben:

Anpassungen am Telefoniedienst für Anschlüsse der Deutschen Telekom

Behebung von Fehlern im Systembereich

Verbesserungen bei Stabilität und Sicherheit

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr das Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren.