Firmware und Updates

FRITZ!Box 7530 AX erhält FRITZ!OS 8.50

René Hesse
Von

FRITZ! startet ab sofort den Roll-out von FRITZ!OS 8.50 für die FRITZ!Box 7530 AX. Auch die baugleichen 1&1 HomeServer erhalten das Update.

Eine der interessantesten Neuerungen sind DNS-Filter. Die FRITZ!Box kann damit Domains anhand von Filterlisten sperren. So lassen sich laut FRITZ! beispielsweise Werbung, Tracker, Schadsoftware und Phishing-Seiten blockieren.

Ich halte diese DNS-Filter und die automatische Priorisierung für sinnvolle Ergänzungen. Für Pi-hole-Nutzer bedeutet das eine ernstzunehmende Konkurrenz „out of the box“. Die hagezi dns-blocklists scheinen problemlos zu laufen.

Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren. Viel Erfolg beim Einspielen!

Firmware und Updates · 12. August 2026

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