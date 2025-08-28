FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt

Die FRITZ!Box 7590 AX erhält ab heute ebenfalls das Software-Update FRITZ!OS 8.20. Das Update bringt neue Funktionen für Heimnetz, Smart-Home-Steuerung und Energiemanagement.

FRITZ!OS ist die Betriebssystemsoftware der FRITZ!Box. Nutzer können das Update über die Online-Funktion installieren, um die neueste Version einfach auf ihre Geräte zu übertragen (laut Unternehmensangaben). Die Version 8.20 umfasst verschiedene neue Funktionen, die sowohl die Netzwerkverwaltung als auch die Bedienung verbessern.

Online-Monitor zur grafischen Darstellung der Internetnutzung einzelner Geräte

Mesh-Optimierung: FRITZ!Repeater wählen automatisch die stabilste Verbindung

Erweiterte Smart-Home-Funktionen für das Auslösen von Routinen

FRITZ!NAS-Freigabe für einfache gemeinsame Nutzung von Ordnern

Vereinfachte Kindersicherung mit übersichtlicher Darstellung der Zugangsprofile

FRITZ! Failsafe: Automatischer Wechsel auf Ersatzverbindung bei Ausfall

Energy Efficient Ethernet (EEE) zur Senkung des Energieverbrauchs an WAN- und LAN-Anschlüssen

Das Update hat eine Dateigröße von 41.360 KB und kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.