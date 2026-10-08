Vodafone-FRITZ!Boxen erhalten eine neue Update-Freiheit

Gemietete FRITZ!Box-Cable-Modelle von Vodafone erhalten mit FRITZ!OS 8.25 Zugang zum FRITZ! Labor und zu manuellen Updates.

FRITZ! erweitert die Möglichkeiten für Kunden, die ihre FRITZ!Box Cable bei Vodafone gemietet haben. Ab FRITZ!OS 8.25 können diese erstmals am FRITZ! Labor teilnehmen und damit neue Funktionen vorab ausprobieren.

Eine weitere Neuerung betrifft reguläre Firmware-Updates. Diese lassen sich künftig direkt nach ihrer Veröffentlichung manuell über die Benutzeroberfläche installieren.

Gemietete FRITZ!Box Cable von Vodafone? 🤔 Ab FRITZ!OS 8.25 könnt ihr jetzt ins FRITZ! Labor einsteigen. 🥳

Außerdem neu: FRITZ!OS-Updates lassen sich zum Release manuell in der Benutzeroberfläche installieren. Zum FRITZ! Labor!

🧪 https://t.co/uI7wtvFySv pic.twitter.com/vPJCd3OQyc — FRITZ!Box (@fritz_com_de) October 7, 2026

FRITZ!OS 8.25: Mehr Kontrolle für Vodafone-Kunden

Die beiden Neuerungen im Überblick:

FRITZ! Labor: Zugang zu Vorabversionen ab FRITZ!OS 8.25.

Manuelle Updates: Neue FRITZ!OS-Versionen lassen sich direkt nach Freigabe installieren.

Benutzeroberfläche: Die Installation erfolgt über die FRITZ!Box selbst.

Bisher waren Nutzer gemieteter Kabelrouter bei Firmware-Updates stärker vom Netzbetreiber abhängig. Mit der Änderung erhalten sie mehr Einfluss auf den Zeitpunkt der Installation.

Allerdings handelt es sich beim FRITZ! Labor um Testversionen, die Fehler enthalten können. Für den produktiven Einsatz empfiehlt sich daher weiterhin die reguläre Firmware.

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