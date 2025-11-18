FRITZ!OS 8.21 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable und 6660 Cable

FRITZ! hat ein neues Update für seine Kabelrouter FRITZ!Box 6660 und 6591 veröffentlicht. Die Version FRITZ!OS 8.21 steht laut Hersteller ab sofort über die Benutzeroberfläche der Geräte zum Download und zur Installation bereit. Das Update konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen in den Bereichen Internet und System.

Fehlerkorrekturen in Internet- und Netzwerkschnittstellen

Laut Changelog wurden mehrere Probleme bei der Darstellung und Verwaltung von Verbindungen behoben. So zeigte die Übersicht der WireGuard-Verbindungen unter IPv6 bislang unvollständige Adressen, was mit FRITZ!OS 8.21 korrigiert wurde.

Auch die Einrichtung des Fernzugriffs soll nun unabhängig von einer bestehenden Internetverbindung funktionieren. Ebenso wurde ein Anzeigefehler in der Kindersicherung beseitigt, bei dem das verbrauchte Online-Budget falsch dargestellt wurde.

Weitere behobene Punkte:

Freigabe gesperrter Geräte über die MyFRITZ!App wieder möglich.

Doppelte Anzeigen bei Netzwerkverbindungen beseitigt.

Fehlerhafte Diagnosen bei aktiver Internetverbindung korrigiert.

Im Bereich System meldet FRITZ! eine allgemein verbesserte Stabilität. Nutzer können das Update direkt über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einspielen. Alternativ lässt sich das Firmware-File auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren. Neue Funktionen oder größere Änderungen enthält die Version nach Unternehmensangaben nicht.