Android 17 steht an: Google macht sich bereit für das Update

Google änderte letztes Jahr den Plan für die Android-Entwicklung und schickte Android 16 bereits am 20. November in die Testphase. Es wäre also gut möglich, dass wir schon diese Woche eine Testversion von Android 17 bei Google sehen.

Von offizieller Seite gibt es seit einigen Jahren (leider) keine Namen mehr, aber bei Google hat man sich wohl für eine interne Bezeichnung festgelegt, denn Android 17 soll „Cinnamon Bun“ heißen. Das hat jetzt auch Android Authority herausgefunden.

Sollte Google einen Ablauf wie bei Android 16 planen, dann werden wir Android 17 am Mittwoch sehen, wenn auch noch als Preview, die erste Beta dürfte dann im Januar 2026 anstehen und das finale Update könnte Google im Juni 2026 verteilen.