Gaming

FromSoftware muss neues Switch-Spiel doch verschieben

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo überraschte einige, mich jedenfalls, als man sich mit Duskbloods ein exklusives Spiel bei FromSoftware einkaufte. Die Konsolen von Nintendo sind jetzt nicht unbedingt für das Genre bekannt, welches die Souls-ntwickler bedienen.

Doch es wird noch eine Weile dauern, bis wir sehen, ob das eine gute Idee war, denn Duskbloods wurde wie erwartet (sonst hätte man es bei der letzten Direct sicher gezeigt) auf 2027 verschoben. Ein neues Datum haben wir bisher nicht.

Der PvPvE-Titel erscheint exklusiv für die Switch 2, also nicht für die alte Switch, und FromSoftware gibt an, dass man am Feinschliff sitzt. Vermutlich gab es beim letzten beta-Test also durchaus genug Kritik, um nachzubessern. Oder man hat erkannt, dass 2026 viel zu vollgepackt für so ein Spiel und 2027 besser geeignet ist.

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