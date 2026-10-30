Ubisoft spricht über die Zukunft von Assassin’s Creed

Ubisoft befindet sich, wie die meisten Entwicklerstudios, im Umbruch und vor allem die wichtigste Marke rückte Anfang des Jahres in den Fokus. Man wollte schauen, wie es mit Assassin’s Creed weitergeht und welche Projekte eine Chance haben.

Assassin’s Creed: Kein weiteres Remake

Aber man sprach auch über die alten Spiele, das Remake von Black Flag erhält zum Beispiel noch ein letztes Update und Valhalle noch Game+ in nächster Zeit. Weitere Remakes sind übrigens nicht in Arbeit, so Ubisoft, oder vielleicht auch nicht mehr.

Der Fokus liegt unter anderem auf Invictus, dem Multiplayer-Spiel, und Hexe, dem nächsten Hauptspiel der Reihe. Da werden wir erst 2027 neue Details bekommen und das klingt so, als ob das neue Assassin’s Creed erst 2028 kommen könnte.

Doch 2027 soll ein großes Jahr für Assassin’s Creed werden, denn die Marke wird 20 Jahre alt, wie man im Blogeintrag betont. Das heute war also nur eine Preview für die Zukunft, nächstes Jahr wird es mehr offizielle Details von Ubisoft geben.

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