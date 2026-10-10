Gaming

game Charts in Deutschland: EA Sports FC 27 startet ganz oben

René Hesse
Von
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller

EA Sports FC 27 führt die deutschen game Charts im September an, während eine Umfrage die soziale Bedeutung von Games hervorhebt.

Sechs Neuerscheinungen schaffen im September den direkten Einstieg in die offiziellen deutschen game Charts. Vier davon landen sogar unter den fünf meistverkauften PC- und Konsolenspielen.

EA Sports FC 27 von Electronic Arts übernimmt wenige Tage nach Veröffentlichung Platz eins. Dahinter folgen The Blood of Dawnwalker von Bandai Namco auf Platz zwei und Marvel’s Wolverine von Sony auf Platz drei. Onimusha: Way of the Sword erreicht Rang fünf.

Mobile Charts

Games spielen auch sozial eine wichtige Rolle

Weitere Neueinsteiger und Ergebnisse im Überblick:

  • Fire Emblem: Fortune’s Weave steigt auf Platz 10 ein.
  • Silent Hill: Townfall erreicht Platz 18.
  • 42 Prozent nutzen Games, um Kontakte aufrechtzuerhalten.
  • 73 Prozent glauben, dass Games gegen Einsamkeit helfen können.

Die zweite Zahl stammt aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag des game. Demnach nutzen 20 Millionen Menschen Games zur Kontaktpflege. 30 Prozent haben sich über Spiele bereits für ein Treffen außerhalb des Spiels verabredet. 81 Prozent sehen Games zudem als verbindendes Hobby verschiedener Generationen. Befragt wurden 2.105 Personen ab 16 Jahren.

Ich finde vor allem die Kombination beider Meldungen interessant: Games sind längst nicht nur ein großer Unterhaltungsmarkt. Für viele Spieler sind sie gleichzeitig ein sozialer Treffpunkt, der Kontakte über Entfernungen hinweg ermöglicht.

Gta 6 Jason Duval
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