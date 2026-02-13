Gaming

game Charts in Deutschland: EA verteidigt die Spitze, Rockstar folgt dicht dahinter

Die offiziellen game Charts zeigen im Januar eine klare Dominanz etablierter Spielemarken in Deutschland.

Zum Jahresauftakt behauptet sich „EA SPORTS FC 26“ von Electronic Arts an der Spitze der meistverkauften PC- und Konsolenspiele. Bereits im Vormonat führte der Titel die Rangliste an. Auf Platz zwei folgt „Grand Theft Auto V“ von Rockstar Games, während „Red Dead Redemption 2“ ebenfalls von Rockstar Games den dritten Rang belegt.

Mehrere Wiedereinsteiger prägen die offiziellen game Charts im Januar

Insgesamt fünf Titel kehren in die Charts zurück. „EA SPORTS UFC 5“ steigt als Teil der Top 10 auf Platz sieben wieder ein. „A Way Out“ erreicht Rang 13. Direkt dahinter platziert sich „Fallout 4“ von Bethesda Softworks, dessen Serienadaption „Fallout“ kürzlich in einer zweiten Staffel ausgestrahlt wurde.

Ebenfalls erneut vertreten sind „Star Wars Jedi: Survivor“ auf Platz 18 sowie „Star Wars Battlefront II“ auf Rang 20. Aus meiner Sicht zeigt sich hier ein stabiler Trend zugunsten bekannter Marken, die auch Jahre nach Veröffentlichung weiterhin hohe Verkaufszahlen erzielen.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Januar 2026 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

Das neue 007-Spiel sieht immer besser aus

Als IOI bekannt gab, dass man ein 007-Spiel entwickelt, da rauschte es ehrlich gesagt an mir vorbei und ich habe…

13. Februar 2026 | Jetzt lesen →

