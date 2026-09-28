Gaming

Halo: Microsoft legt die Xbox-Marke ganz neu auf

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Halo Studios Header

Halo bekommt einen kompletten Neuanfang unter der Leitung von Activision, so Tom Henderson von Insider Gaming, das neue Spiel wird nicht einfach nur eine Fortsetzung sein und man arbeitet auch nicht am bereits geplanten Nachfolger.

In den letzten Jahren wusste Microsoft nicht so richtig, was man mit Halo macht. Es gab mit Infinite einen Teil, der zwar ganz nicht so schlecht aufgenommen wurde, der aber dennoch nicht „unendlich“ als Multiplayer lief und früher beendet wurde.

Dann kam das Remake des ersten Spiels und weitere sollten folgen, auch für die PlayStation von Sony. Die Exklusivität der Marke ist aber zurück, die anderen zwei Remakes damit aber womöglich auch vom Tisch. Microsoft will einen Neustart.

Das bedeutet aber vermutlich auch, dass es jetzt eine ganze Weile ruhig rund um Halo werden wird, denn Activision kann schnell sein, man wirft ja auch fast jedes Jahr ein Call of Duty auf den Markt, aber das wird jetzt dennoch etwas dauern, da sich ein komplett neues Team um Halo kümmert. Das alte macht nur noch Support.

Die Halo Studios sind also eigentlich Geschichte, auch wenn Microsoft das Studio noch nicht geschlossen hat, in der aktuellen Form ist es kein echtes Studio mehr.

Ich hoffe, dass Microsoft, die viele Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, bei Halo endlich mal wieder eine klare Vision verfolgen. Diese Reihe hat viel Potenzial und es wäre schade, wenn man sie im Wandel der Branche komplett an die Wand fährt. Meine Vermutung ist aber, dass das nächste Halo erst gegen 2030 kommt.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Ich fand Halo Infinite wirklich gut, nur muss so langsam mal was neues kommen. Wirklich viel hat sich vom ersten bis zum letzten Teil nicht getan. Da wird es schwierig neue Spieler anzulocken. Ich finde Doom hat das sehr gut hinbekommen. Von daher hat man mit Activision schon eine gute Wahl getroffen.

    Antworten

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