Gaming

The Last of Us: Heute soll es „Überraschungen“ geben

Oliver Schwuchow
Von
The Last Of Us Part 1 Und 2

Naughty Dog feiert mit seinen Fans einmal im Jahr den „The Last of Us Day“ am 26. September, was das Datum im Spiel ist, an dem alles begann. Am Wochenende meldete man sich auch kurz, gab aber an, dass man erst heute feiern möchte.

Es wird die Ankündigung einer neuen Partnerschaft geben, es ist eine „sehr coole“ Zusammenarbeit geplant und uns erwarten „Überraschungen“. Rechnet aber nicht mit The Last of Us Part 3, für diese Ankündigung ist es immer noch viel zu früh.

Die HBO-Serie wird heute übrigens auch nicht im Fokus stehen, da gab es bereits am Wochenende neue Details zum Cast. Man hat sowieso den Eindruck, dass sich Entwicklerstudio und Filmstudio nicht mehr ganz einig sind und das Thema nur noch abhakten wollen. Ach, und ein PS5-Hintergrund ist schon jetzt verfügbar.

Unterhaltung · 25. September 2026

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