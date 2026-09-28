The Last of Us: Heute soll es „Überraschungen“ geben

Naughty Dog feiert mit seinen Fans einmal im Jahr den „The Last of Us Day“ am 26. September, was das Datum im Spiel ist, an dem alles begann. Am Wochenende meldete man sich auch kurz, gab aber an, dass man erst heute feiern möchte.

Es wird die Ankündigung einer neuen Partnerschaft geben, es ist eine „sehr coole“ Zusammenarbeit geplant und uns erwarten „Überraschungen“. Rechnet aber nicht mit The Last of Us Part 3, für diese Ankündigung ist es immer noch viel zu früh.

Die HBO-Serie wird heute übrigens auch nicht im Fokus stehen, da gab es bereits am Wochenende neue Details zum Cast. Man hat sowieso den Eindruck, dass sich Entwicklerstudio und Filmstudio nicht mehr ganz einig sind und das Thema nur noch abhakten wollen. Ach, und ein PS5-Hintergrund ist schon jetzt verfügbar.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗