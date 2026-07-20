Garmin: Fitness-Band ohne Display überrascht in zwei Punkten

Garmin plant ein Fitness-Band ohne Display, wie viele Marken aktuell, und will sich gegen Whoop, Fitbit und Co. stellen. Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass das Band Cirqa heißt und jetzt gibt es frische Details – auch von Garmin selbst.

Zum einen hat ein Reddit-Nutzer herausgefunden, dass das Band wohl 199 Euro kosten wird und doch günstiger als erwartet ist, denn beim letzten Mal machten ca. 399 Euro die Runde. Das war dann aber, wie vermutet, doch nur ein Platzhalter.

Das ist eine gute Nachricht, aber es gibt mehr, denn das Bild war auch nur ein Platzhalter, das echte Bild des Trackers wurde mittlerweile in der App von Garmin entdeckt. Und wie es aussieht, ist da wirklich ein sehr großes Logo auf dem Band.

Die ganzen Fitness-Bänder ohne Display sind vermutlich deshalb so beliebt, weil sie sich optisch zurückhalten und eher dezent sind. Ich glaube nicht, dass Nutzer ein großes Logo von Whoop oder Fitbit auf ihren Bändern hätten sehen wollen.

Ich finde das Band auf den ersten Blick jedenfalls nicht schön, da sind andere Modelle dieser Art angenehmer anzuschauen. Da ich aktuell aber sowieso kein Band mehr trage, und die App von Garmin eher schlecht finde, ist mein Interesse sowieso gering. Mal schauen, wie es die Garmin-Kunden annehmen werden.

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