Mobilität

Renault zeigt ersten Umriss seines elektrischen Porsche-Jägers

Oliver Schwuchow
Von

Während Porsche noch mit dem elektrischen 718er kämpft und einen elektrischen 911er ausschließt, macht sich die Konkurrenz langsam bereit und plant leichte und kompakte Sportwagen mit Elektroantrieb. Alpine wird 2027 den Angriff wagen.

Der neue A110 wird ein vollelektrischer und kompakter Sportwagen im Stil eines Porsche 911 und eine Skulptur, die man final auf der Paris Motor Show im Oktober zeigen wird, gibt uns eine erste Preview für das Design und den groben Umriss.

Das wird zwar kein großes Volumenmodell für die sportliche Renault-Marke, aber es wird ein wichtiges Vorzeigemodell für die elektrische Zukunft und wir werden sehen, ob Kunden sowas wollen und Porsche auf das falsche Pferd gesetzt hat.

Ein Datum für die finalen Details und das Design haben wir noch nicht, das Auto selbst kommt auch erst 2027, das wird also noch dauern. Ich habe aber mal Google Gemini gefragt, wie die Skulptur von Alpine in etwa aussehen könnte (ist also KI):

Mobilität · 28. September 2026

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