Mobilität

Geely: China-Marke plant große Europa-Offensive

Autor-Bild
Von
|

Geely werden vermutlich schon einige kennen und vielleicht sogar fahren, wenn auch mit einer anderen Marke auf der Haube. Der Konzern, zu dem Polestar, Volvo oder Lotus gehören, wird jetzt allerdings auch selbst in Europa angreifen.

Im Sommer wurde bereits der erste Elektro-SUV „Geely EX5“ bestätigt, aber das ist nur der Anfang, wie Moe Wang laut Automobilwoche diese Woche bestätigte. Man möchte 15 Modelle in den kommenden drei Jahren nach Europa bringen.

Geely setzt auch auf neue Verbrenner

Teil der Strategie seien auch neue Verbrenner und Plug-in-Hybride, man setzt also nicht nur auf Elektroautos und hat sich angeschaut, was bei BYD funktioniert. So umgeht man auch die höheren Zölle, die aktuell nur für Elektroautos gelten.

Deutschland wird laut Geely ein wichtiger Markt bei der Offensive in Europa sein, der EX5 dürfte euch also nächstes Jahr sicher hin und wieder auf der Straße begegnen. Bisher hat die Marke aber noch keine finalen Details kommuniziert.

