Hier könnt ihr den neuen Kia EV2 konfigurieren

Kia überraschte uns beim Preis für den neuen EV2, denn früher sprach man von knapp 30.000 Euro bei diesem Elektroauto, aber es geht bei 26.600 Euro los. Zwar erst später in diesem Jahr, aber Kia spürt den Druck und greift beim Preis an.

Als Kia den Preis für den EV2 kommuniziert hat, da war das Elektroauto aber noch nicht im Konfigurator zu sehen, was sich mittlerweile geändert hat. Die Angabe stimmt natürlich, aber der große Akku startet dann doch erst bei 33.490 Euro.

Mit dem größeren Akku, einer etwas höheren Ausstattung und einer Farbe lag ich am Ende bei ca. 42.000 Euro, diese Version kommt mit 135 PS und 426 km WLTP-Reichweite daher. Wer es selbst ausprobieren will, der schaut direkt bei Kia vorbei.