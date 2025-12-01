Gematik öffnet neuen Weg zur GesundheitsID ohne Personalausweis-PIN

Die gematik bestätigt die Eignung des VideoIdent-Verfahrens Nect ePass für die Einrichtung der GesundheitsID.

Versicherte können sich künftig mit dem von der Nect GmbH entwickelten Nect ePass für ihre GesundheitsID identifizieren. Nach Angaben der gematik erfüllt das Verfahren die Anforderungen des Prüfstandards „Level of Assurance (LoA) gematik-ehealth-loa-high“.

Damit steht neben der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises eine zweite Möglichkeit bereit, sich sicher und ortsunabhängig für digitale Gesundheitsanwendungen zu authentifizieren.

VideoIdent ergänzt Online-Ausweisfunktion bei der GesundheitsID

Das biometriebasierte Identifizierungsverfahren erlaubt die Einrichtung der GesundheitsID über eine Videoerkennung und ohne Verwendung einer PIN. Diese Option kann genutzt werden, sofern Krankenkassen das Verfahren ihren Mitgliedern anbieten.

Bereits im August 2025 hatte die gematik den Nect ePass für den Einsatz bei der Ausgabe und Freischaltung der elektronischen Gesundheitskarte zugelassen.

Wichtige Rahmenbedingungen:

Verfahren kombiniert biometrische Erkennung mit Ausweis-Auslesen

Bestätigung gilt nur für die Stand-Alone-Version der App

Integration in Drittanwendungen ist nicht zulässig

Laut gematik dient der ePass dem sicheren Nachweis der Identität mittels Ausweisdokumenten wie Personalausweis oder Reisepass. Die aktuelle Freigabe erweitert laut gematik den Anwendungsbereich auf die GesundheitsID, die etwa für die Nutzung der elektronischen Patientenakte-App erforderlich ist.