Gigaset stellt Mittelklasse-Smartphones GS6 und GS6 PRO vor

Gigaset bringt mit GS6 und GS6 PRO zwei neue 5G-Smartphones auf den Markt, die Technik und Alltagstauglichkeit verbinden sollen.

Die Geräte verfügen über ein 6,67 Zoll großes FHD+ OLED-Display mit 120 Hz, das laut Hersteller auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar sein soll. Kunden haben die Wahl zwischen 128 GB Speicher beim GS6 und 256 GB beim GS6 PRO, jeweils erweiterbar auf bis zu 1 TB via microSD.

Technische Ausstattung und Leistung der GS6-Modelle

Angetrieben werden die Smartphones von einem MediaTek Dimensity 7300 Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,5 GHz und 8 GB RAM, was laut Unternehmensangaben reibungsloses Multitasking und stabile 5G-Verbindungen ermöglicht. Das Triple-Kamerasystem umfasst eine 64 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makrolinse sowie eine 32-MP-Frontkamera.

Der austauschbare 5.300 mAh Akku unterstützt 30 W Schnellladen und 15 W kabelloses Laden. Ein spezielles Batteriemanagement soll die Lebensdauer verlängern, während ein optionaler Ersatz-Akku zusätzliche Nachhaltigkeit bieten kann. Die Geräte sind IP68-zertifiziert und verfügen über Sicherheitsfunktionen wie Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung.

Kernmerkmale der GS6-Modelle

6,67 Zoll OLED-Display mit 120 Hz

128 bzw. 256 GB Speicher, erweiterbar auf 1 TB

Triple-Kamerasystem mit 64 MP Hauptkamera

Herausnehmbarer 5.300 mAh Akku mit Schnellladefunktion

IP68-Schutz und Sicherheitsfeatures

Die Smartphones werden in Bocholt (NRW) produziert, mit „100 % Ökostrom“ und Verpackung nach FSC-Standards. Laut Gigaset bietet das Unternehmen eine 24-monatige Garantie auf das Gerät und zwölf Monate auf den Akku. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 339 € für das GS6 und 449 € für das GS6 PRO. Die Geräte sind ab sofort verfügbar.