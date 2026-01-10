Alltagshindernis Kasse: Verbraucherschützer warnen vor Bargeld-Verdrängung
Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor wachsenden Hürden beim Bezahlen mit Bargeld im Alltag.
Laut einer im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands durchgeführten Befragung (PDF) gaben 30 Prozent der Teilnehmer an, innerhalb der vergangenen sechs Monate mindestens einmal nicht bar zahlen zu können. Der Verband sieht darin eine wachsende Belastung für Verbraucher und fordert klare Regeln zur Bargeldakzeptanz.
Nach Angaben der Verbraucherzentrale berichten Verbraucher regelmäßig über Konflikte und Nachteile durch fehlende Bargeldannahme. Betroffen seien unter anderem Menschen ohne Zugang zu digitalen Zahlungsmitteln, etwa Kinder, Jugendliche oder ältere Erwachsene.
Laut Verband drohten ihnen zusätzlicher Aufwand, höhere Kosten und in einzelnen Fällen der Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe.
Forderungen der Verbraucherzentrale zur Bargeldakzeptanz
Die Verbraucherzentrale fordert, dass Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel im stationären Handel, in der Gastronomie, bei Dienstleistungen mit direktem Kundenkontakt sowie bei öffentlichen Verwaltungsleistungen akzeptiert wird. Dies müsse ohne Zusatzgebühren oder andere Hürden erfolgen. Ausnahmen sollten gesetzlich klar definiert, eng begrenzt und transparent kommuniziert werden.
Zentrale Problembereiche laut Verbraucherzentrale:
- Keine Bargeldzahlung im öffentlichen Nahverkehr und in Parkhäusern
- Einschränkungen im Einzelhandel und in Bäckereien
- Konflikte und Zeitverlust beim Bezahlvorgang
- Verlust von Anonymität und Ausgabenkontrolle
Nach Darstellung des Verbands sinkt die Bargeldakzeptanz im Handel seit Jahren, wie auch Daten der Bundesbank zeigen. Gleichzeitig betont die Verbraucherzentrale die Bedeutung von Bargeld für einfache, anonyme Zahlungen ohne digitale Infrastruktur.
Ich halte die zusammengetragenen Hinweise für relevant, da sie zeigen, wie stark sich Zahlungsgewohnheiten verändern und welche praktischen Folgen dies für verschiedene Bevölkerungsgruppen haben kann. Ich bin genauso sehr gegen eine Abschaffung von Barzahlungsmöglichkeiten, wie ich für eine Einführung einer Kartenzahlungspflicht bin. Wahlfreiheit beim Bezahlen sollte das Gebot der Stunde sein.
Auch wenn es ein paar etwas nischige Argumente für Bargeld gibt – ich verstehe die Logik nicht zu 100 Prozent – woher bekommen die Menschen denn ihr Bargeld?
Lohn, Rente etc. werden doch aufs Konto überwiesen – und man muss dann zu einem Automaten gehen, um sich seine Scheine herauszuziehen – und das tut man mit einer Karte, die man also hat. Das Gehen zum Geldautomaten ist für mich der Inbegriff für zusätzliche Komplexität und Zeitverlust – selbst wenn es genug Automaten in der Nähe gibt, die funktionieren, gebührenfrei sind und man immer eine passende Auswahl der Scheine bekommt (überall mit 50ern herumwedeln will ich auch nicht).
Bargeld sollte man gerade nicht nutzen, wenn man anonym bleiben möchte. Das staatliche finanzierte Verbraucherschützer dies empfehlen wundert mich nicht.
Seriennummern die systematisch bei Aus und Einzahlung erfasst werden.
https://www.chip.de/news/Weniger-anonym-als-gedacht-So-leicht-laesst-sich-Bargeld-nachverfolgen_186109093.html
Von den RFID Chips von Hitachi in den Silberstreifen brauchen wir erst gar nicht reden.
https://www.heise.de/news/Chips-in-Euroscheinen-53492.html
https://www.computerwoche.de/article/2682215/euro-scheine-bald-mit-rfid-chips-von-hitachi.html
https://www.heise.de/hintergrund/Unverwuestliche-Speichertechnik-in-Banknoten-4842909.html
https://www.derstandard.at/adblockwall/story/817441/euroscheine-bald-mit-computerchips
Als hier letztens die Foristen geschrieben haben, dass es immer mehr Geschäfte gibt, die kein Bargeld akzeptieren und dies ein Problem wäre, haben die Autoren von Mobiflip.de das als Spinnerei abgetan.
Hier einige Beispiele aus dem Alltag die nur noch Kartenzahlung akzeptien:
Cafes
https://www.bz-berlin.de/ich-berlin/so-isst-berlin/silo-coffee
Elektronikhändler
https://www.kreiszeitung.de/verbraucher/kommt-das-aus-fuer-das-bargeld-technikkette-gravis-setzt-nur-noch-auf-kartenzahlung-92030252.html
Bäckerei
https://m.bild.de/regional/leipzig/dieser-baecker-verbietet-bargeld-kunden-an-der-tuer-darauf-hingewiesen-686511490e5e9466640ea9df?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Und der grösste Verkehrsbetriebe Deutschlands mit Sitz in Berlin
https://www.bvg.de/de/service-und-kontakt/bargeldlos-im-bus
Verkaufsstelle oder Automaten an den Haltestellen gibts nicht. Stehst am Abend an der Bushaltestelle und der Fahrer macht dir vor der Nase im Winter die Tür zu weil du nur das einzige gesetzliche Zahlungsmittel dabei hast.
Gut, dass das nationale Bargeldforum und die Verbraucherzentralen das Problem erkannt haben.
Ist für mich auch weiterhin Bullshit und die absolute Ausnahme. 👍 Daran ändern auch deine uralten Links von Einzelfällen nichts.
Ach der Link der BVG ist alt? Einzelfall? Grösster kommunaler Verkehtsbetrieb mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn in Deutschland? Erst seit 1. September 2024 eingeführt. Kannst ja mal im Randbezirk eine Verkaufsstelle der BVG suchen. Davon gibts in ganz Berlin noch genau 2. Aber immer schön in der eigenen Blase leben. Nachts bei -13 C und Schneesturm der Busfahrer dir die Tür vor der Nase zumacht , weil du nur das einzige legale gesetzliche Zahlungsmittel dabei hast und keine Karte. Dabei haben staatliche Institutionen Bargeldannahmepflicht und das hat die EZB auch bestätigt.
Kannst ja mal mit einem BEV versuchen diesen an kommunalen Ladestationen, wie vom staatlichen Stromkonzern EnBW, mit BARGELD zu bezahlen, obwohl Bargeldannahmepflicht für staatliche Stellen besteht. Viel Spass. Das ist rechtswidrig was EnBW und die BVG betreiben.
Und das kannst du auch nicht wegdiskuttieren, da es das tägliche Leben massiv beeinträchtigt
Ok ich weiß ich gieße Öl ins Feuer, aber wieviele Menschen haben den nur Bargeld und keine einzige Karte oder Smartphone dabei? Hat man heutzutage nicht eh zur Sicherheit beides einstecken. Und selbst wenn passiert einem das ja tendenziell nur einmal und man lernt daraus fürs nächste Mal.
Und wer jetzt ernsthaft an der Ladesäule seine Münzen und Scheine zum bezahlen einwerfen möchte, lebt irgendwie sehr weltfremd, wie ich finde.
Du sprichst hier vom „einzig legalen Zahlungsmittel“. Sag mir Mal bitte, wo du sowas her hast?
Zahlungsmittel sind vielfältig in Deutschland. Dazu gehören eben Bargeld, Kartenzahlung und Überweisung.
Das hatten wir doch schon einmal! Es gibt deutlich mehr Bezahlstellen in Deutschland, die nur Bargeld nehmen, als solche, die nur Karte nehmen. Die BVG ist ein Anbieter in Berlin – der juckt mich gar nicht. Selbstverständlich kannst du an vielen Verkaufsstellen Fahrscheine mit Bargeld bezahlen. Nur nicht im Fahrzeug. Von daher ist das Beispiel kompletter Quatsch. Natürlich kommt es auch zu Problemen, wenn alles auf digitale Zahlungslösungen umgestellt wird. Aber es ist an der Realität vorbei, so zu tun, als würde Bargeld verdrängt werden. Ich habe schon mehrfach betont, dass ich überhaupt nicht für eine Abschaffung von Bargeld bin oder möchte, dass man weniger mit Bargeld zahlen kann. Mein Standpunkt ist einfach, dass Kunden die Wahlfreiheit haben sollten. Und die hat er ganz oft nicht, wenn nur Barzahlung möglich ist.
