girocard-Studie: Fahrgäste wünschen sich einfachere ÖPNV-Tickets

Eine neue girocard-Studie zeigt, dass viele Fahrgäste einfachere ÖPNV-Tickets und eine automatische Berechnung des günstigsten Fahrpreises wünschen.

Laut der von infas quo im September 2026 durchgeführten Umfrage unter 1.129 Personen wissen 36 Prozent nicht immer, welchen Fahrschein sie benötigen. 50 Prozent ärgern sich über defekte Ticketautomaten. Gleichzeitig wünschen sich 87 Prozent einen einfachen und 81 Prozent einen schnellen Ticketkauf.

Auch der Preis spielt eine wichtige Rolle. 81 Prozent möchten bereits beim Kauf auf die günstigste Ticketoption hingewiesen werden. Das Deutschlandticket bleibt unterdessen verbreitet: 73 Prozent der Befragten mit einem ÖPNV-Abonnement nutzen es.

ÖPNV: Automatischer Ticketkauf mit girocard

Eine mögliche Lösung sind sogenannte Check-in-/Check-out-Systeme. Fahrgäste halten beim Ein- und Aussteigen eine geeignete Bezahlkarte an ein Lesegerät. Das System ermittelt anschließend anhand der geltenden Tarifregeln automatisch den günstigsten Fahrpreis.

52 Prozent der Befragten würden ein solches Verfahren nutzen. 36 Prozent möchten dafür ihre girocard einsetzen. Beim Bezahlen innerhalb einer Mobilitäts-App würden 47 Prozent die girocard bevorzugen, sofern sie angeboten wird.

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

50 Prozent kaufen ihre Tickets online, davon 31 Prozent per App und 19 Prozent über Websites.

22 Prozent nutzen weiterhin Fahrscheinautomaten.

57 Prozent bevorzugen deutsche oder europäische Bezahlsysteme.

74 Prozent fahren mindestens einmal wöchentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die EURO Kartensysteme GmbH verweist zudem auf mögliche Kostenvorteile der girocard. Laut einer Bundesbank-Studie liegen die durchschnittlichen Zahlungskosten im Einzelhandel bei knapp einem Prozent des Umsatzes. Internationale Debitkarten kommen auf 2,2 Prozent, Kreditkarten auf 2,5 Prozent. Diese Werte lassen sich allerdings nicht unmittelbar auf sämtliche ÖPNV-Ticketlösungen übertragen.

Die girocard befindet sich bei In-App-Zahlungen noch in der Pilotphase. Die Umfrage macht vor allem deutlich, dass Fahrgäste weniger Tarifkomplexität wünschen. Welches Zahlungsmittel dahintersteckt, dürfte im Alltag zweitrangig sein, solange der Ticketkauf zuverlässig und unkompliziert funktioniert.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗