Google begrenzt YouTube-Hintergrundwiedergabe in alternativen Browsern

Das Unternehmen Google hat die Hintergrundwiedergabe von YouTube-Videos in mehreren alternativen Browsern auf Android eingeschränkt.

Google hat die Hintergrundwiedergabe von YouTube-Videos in Browsern wie Vivaldi und Microsoft Edge eingeschränkt. Nutzer berichten, dass Videos nach kurzer Zeit stoppen, sobald der Bildschirm ausgeschaltet wird oder die App in den Hintergrund wechselt. Betroffen sind vor allem Android-Nutzer, die diese Funktion bisher ohne kostenpflichtiges Abonnement genutzt haben.

Die Einschränkung betrifft insbesondere Anwender, die bewusst auf alternative Browser gesetzt haben. Diese boten die Hintergrundwiedergabe teils seit Jahren als integrierte Zusatzfunktion an. Nach Angaben aus Nutzerkreisen war dies für viele ein zentrales Argument gegen ein YouTube Premium-Abonnement.

Hintergrund und mögliche Motive der YouTube-Änderung

Brave hatte die Hintergrundwiedergabe bereits 2017 eingeführt und sie gemeinsam mit Werbeblockern als Mehrwert positioniert. Bislang ist nicht bestätigt, ob die aktuelle Einschränkung technisch bedingt oder strategisch motiviert ist. Beobachter vermuten jedoch einen Zusammenhang mit der Monetarisierung von YouTube.

Unklar ist, ob Google diese Einschränkung dauerhaft beibehält oder anpasst. Ebenso offen bleibt, ob Browseranbieter technische Lösungen finden, um die Hintergrundwiedergabe wieder zu ermöglichen. Bezogen auf den Brave Browser gibt es auch Berichte, dass das Ganze ausgeloggt noch funktionieren würde oder wieder funktionieren würde. Müsst ihr einfach mal ausprobieren.

