Mobilität

Google geht nächsten Schritt bei Android Auto

Oliver Schwuchow
Von

Google baut sein Angebot bei Android Auto und Android Automotive (sofern man ein Auto besitzt, welches die Google-Dienste unterstützt – der Play Store muss also installiert sein) aus. Ab sofort soll es mehr Entertainment für die Fahrer geben.

Neu sind Spiele, die Google seit einer Weile als Beta testet und die diese Woche die Beta-Phase laut Entwicklerblog verlassen haben. Spiele für Android Auto findet ihr hier im Play Store und Spiele für Android Automotive findet ihr hier im Play Store.

Die Spiele sind aber nicht dazu gedacht, dass ihr während der Fahrt eine Runde in Angry Birds verbringt, sie dienen beispielsweise als Unterhaltung beim Laden, so Google. Android erkennt, ob das Auto fährt, dann funktionieren die Spiele nicht.

Bisher fokussierte sich das Angebot in Autos eher auf Videos und Dienste wie Netflix oder YouTube, aber Marken wie Tesla haben auch immer wieder Interesse an Spielen gezeigt (wobei Tesla das mit dem Aus von Steam wieder reduziert hat).

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