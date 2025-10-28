Wearables

Google bestätigt „neue Fitbit-Hardware“ für 2026

Autor-Bild
Von
|
Fitbit Versa Header

Fitbit als Marke ist zwar auf dem absteigenden Ast bei Google, aber sie spielt noch eine Rolle als App und Dienst für Google selbst und dann gibt es weiterhin Tracker.

Davon soll es 2026 neue geben, so Google, denn es ist die „Einführung neuer Fitbit-Hardware im nächsten Jahr“ vorgesehen. Was genau? Das sagt Google nicht. Es wird aber keine neuen Uhren geben, denn deren Aus wurde offiziell bestätigt.

Möglich wären also ein Fitbit Charge 7 oder Fitbit Inspire 4, das wären dann zwei Optionen für Nachfolger von Fitness-Trackern, die Google weiterhin anbietet. Man könnte auch ein altes Modell neu beleben, aber es gäbe sogar noch eine Option.

Bänder ohne Display sind im Trend, da orientieren sich einige an Whoop, wie Polar und Amazfit. Wie wäre es mit einem Fitbit Band ohne große Extras, welches sich nur auf die Daten fokussiert und diese mit der KI von Google aufbereitet? Schauen wir mal, aber ich rechne eher mit einem neuen Fitbit Charge, mehr kommt da nicht.

Xbox 2024 Header

Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“

Microsoft plant eine neue Xbox und mit Blick auf die aktuelle Generation und deren schlechten Zustand ist das Interesse groß.…

27. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Google bestätigt „neue Fitbit-Hardware“ für 2026
Weitere Neuigkeiten
Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16
in Firmware und OS
Marvel Studios 2024 Logo
Datum für neuen Marvel-Film bei Disney+ steht fest
in News
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“
in Gaming
IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen
in News
Apple Iphone 15 Dynamic Island
Apple soll neue Front für nächstes „Budget-iPhone“ geplant haben
in Smartphones
Pixelmator Pro und mehr: Apple plant wohl viele neue iPad-Apps
in Dienste
Apple iPhone 20 soll eine völlig neue Kamera-Technologie bekommen
in Smartphones
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen überrascht mit Werbung im Auto
in Mobilität
Skoda zeigt noch ein neues Elektroauto, welches man nicht verkaufen wird
in Mobilität
Kia EV4 GT kommt: Elektroauto mit mehr Leistung
in Mobilität