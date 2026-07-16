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Google Bilder wird 25: Neue KI-Funktionen verändern die Bildersuche

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Google feiert das 25-jährige Bestehen von Google Bilder und stellt neue Funktionen für die Bildersuche vor.

Google hat anlässlich des Jubiläums von Google Bilder einen Rückblick auf die Entwicklung der visuellen Suche veröffentlicht. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen zwei Neuerungen an. Dazu gehören eine überarbeitete Startseite für Google Bilder sowie eine KI-gestützte Bilderstellung direkt innerhalb der Suche. Beide Funktionen werden laut Unternehmensangaben schrittweise eingeführt.

Die neue Startseite von Google Bilder soll Inhalte aus dem Web in einer personalisierten Galerie darstellen. Nutzer können Bilder speichern und thematisch sortieren, um später darauf zurückzugreifen. Die Einführung beginnt in den kommenden Wochen zunächst für Desktop-Nutzer in den USA und in englischer Sprache.

Neue KI-Funktionen und Meilensteine der Bildersuche

Google integriert außerdem eine Funktion zur Bilderzeugung in AI Overviews der Suche. Mithilfe des hauseigenen KI-Modells sollen aus Texteingaben neue Bilder erstellt werden. Laut Unternehmensangaben wird diese Funktion in den Regionen verfügbar, in denen die Bilderstellung im AI Mode bereits unterstützt wird.

Im Rückblick hebt Google zahlreiche Entwicklungsschritte hervor. Dazu zählen unter anderem die Einführung der Bildersuche im Jahr 2001, die umgekehrte Bildersuche, Google Lens, die Multisuche, Circle to Search sowie aktuelle KI-Funktionen wie Search Live, die intelligente Suchleiste und die Erkennung mehrerer Objekte innerhalb eines Bildes. So soll die Suche durch visuelle Inhalte zunehmend besser verstehen und verarbeiten können.

Ich finde den Rückblick interessant, weil er zeigt, wie sich die Bildersuche von einer einfachen Bildersammlung zu einer KI-gestützten Suchplattform entwickelt hat. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie schnell und in welchem Umfang die neuen Funktionen außerhalb der USA verfügbar werden.

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16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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