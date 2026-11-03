Mobilität

Porsche führt neues Infotainment für vier Modelle ein

Oliver Schwuchow
Von

Porsche hat heute eine neue Generation des Porsche Communication Management (PCM) vorgestellt, die man bald in vier Modellen einführen wird: Taycan, Panamera, Cayenne und 911. Unter der Haube steckt eine „neue Hardware-Plattform“, die für deutlich mehr Leistung sorgen soll („eine bis zu fünffach höherer Rechenleistung“).

Die Software wird also schneller laden, flüssiger zu bedienen sein und Apps sind weiter im Hintergrund aktiv und müssen nicht immer wieder neu starten. Porsche will die Software mit kommenden OTA-Updates außerdem weiter pflegen und es gibt eine einheitliche Designsprache, die man mit dem Cayenne Electric einführte.

Darüber hinaus hat man die Navigation überarbeitet (mit neuen Karten und einer besseren 3D-Darstellung) und der Taycan „berücksichtigt (jetzt auch) die Batterie-Vorkonditionierung“ bei der Ladeplanung. Und der Voice Pilot baut jetzt auf einem LLM auf (Porsche sagt uns aber weiterhin nicht, welche Plattform man hier nutzt).

Ich habe es gerade erst im elektrischen Cayenne genutzt, die Software ist gut, aber mit jedem Upgrade des Taycan warte ich eigentlich auch darauf, dass man dieses Touch-Display in der Mittelkonsole streicht und das (wie beim Cayenne) umstellt. Hat man hier wieder nicht getan, dieses Geld sollte Porsche aber nicht einsparen.

Wobei, vielleicht lohnt sich der Wechsel nicht mehr.

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