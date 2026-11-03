So viel kostet das günstige Elektroauto von Nissan

Nissan senkte nicht nur den Preis des elektrischen Micra, man zeigte mit dem Pixo vor ein paar Wochen auch ein günstiges Elektroauto. Es wird der neue Einstieg in die Elektromobilität bei Nissan sein und nutzt die Basis des Renault Twingo Elektro.

Einen Preis wollte Nissan bei der Ankündigung noch nicht nennen, aber da heute der Bestellstart ist, kommt man darum nicht herum. Wobei die Webseite noch von Dezember bei den Preisen spricht und ich kann den Pixo bisher nicht konfigurieren.

Preislich geht es aber laut Nissan bei 19.990 Euro los, da gibt es dann 259 km WLTP-Reichweite, eine Ladeleistung von 50 kW und 60 kW (82 PS) Leistung. Zum Start gibt es auch nur diese Daten, es gibt lediglich drei Versionen. Wobei selbst die beste Version (Evolve) bei 22.690 Euro liegt. Ausgeliefert wird dann „Anfang 2027“.

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