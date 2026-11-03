So viel kostet das günstige Elektroauto von Nissan
Nissan senkte nicht nur den Preis des elektrischen Micra, man zeigte mit dem Pixo vor ein paar Wochen auch ein günstiges Elektroauto. Es wird der neue Einstieg in die Elektromobilität bei Nissan sein und nutzt die Basis des Renault Twingo Elektro.
Einen Preis wollte Nissan bei der Ankündigung noch nicht nennen, aber da heute der Bestellstart ist, kommt man darum nicht herum. Wobei die Webseite noch von Dezember bei den Preisen spricht und ich kann den Pixo bisher nicht konfigurieren.
Preislich geht es aber laut Nissan bei 19.990 Euro los, da gibt es dann 259 km WLTP-Reichweite, eine Ladeleistung von 50 kW und 60 kW (82 PS) Leistung. Zum Start gibt es auch nur diese Daten, es gibt lediglich drei Versionen. Wobei selbst die beste Version (Evolve) bei 22.690 Euro liegt. Ausgeliefert wird dann „Anfang 2027“.
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19.990 EUR und in der Praxis bestimmt 150km oder eher weniger
Bei 260 km und der Leistung? Nah, die 200 sollte man da schon erreichen. Vielleicht nicht im tiefsten Winter, wenn man viel Autobahn fährt, aber dafür sind diese Autos ja auch nicht da.
200km? Diesen Wert wird man wenn überhaupt, ich bezweifle das mal ganz stark, nur bei bestem Wetter sehen. Ich fahre nun das zweite Elektroauto und habe mittlerweile etwas Erfahrung. Selbst der ID.3 meiner Frau kommt nur mit viel Liebe und einem Zarten Fuß am Strompedal gerade mal auf 290km.
20.000€ für so einen Reiskocher ist auch mal eine selbstbewusste Ansage… Das muss man schon ganz doll wollen. Da kann man sich dann schon eher im Gebrauchtmarkt umsehen und da etwas kaufen. Selbst mit etwas degradiertem Akku wird man für 20.000€ mehr Reichweite und vor allem mehr Auto bekommen.
Just my 2 cents
Das mit dem Gebrauchtmarkt sehe ich auch so, für mich sind die „günstigen“ Modelle auch unattraktiv und ich würde sowas maximal im Angebot leasen. Aber die 200 km sollten bei einem Stadtauto machbar sein, WLTP ist immerhin kombiniert und wird meist vom Wert außerhalb der Stadt nach unten gezogen. Twingo-Fahrer berichten aber durchaus, dass die 200 km drin sind. Natürlich nicht immer, sagt ja keiner, aber so 180 km sind auch mit gemischten Verhältnissen (etwas kühler, auch mal viel Landstraße) machbar.
Reiskocher? Du weißt schon, dass das ein Renault ist?