Google geht neue Wege für das nächste Pixel-Smartphone

Google geht neue Wege mit den „Superfans“, denn man wird 15 ausgewählten Pixel-Nutzern das nächste Smartphone vorab zum Testen schicken. Diese müssen ein NDA unterzeichnen und dürfen die Details nicht mit anderen Menschen teilen.

Ziel des „Trusted Tester“-Programms von Google ist, dass man sich Feedback von den loyalsten Nutzern holt, um das nächste Pixel vor Marktstart zu optimieren. Es dürfte sich in diesem Fall übrigens um das kommende Google Pixel 10a handeln.

Sollte man von Google ausgewählt werden, dann bekommt man nicht nur das neue Pixel vor Marktstart, man bekommt auch ein spezielles Case, mit dem man es in der Öffentlichkeit nutzen muss, damit andere nicht erkennen, was für ein Pixel es ist.

Eine durchaus interessante Entscheidung, denn man muss Menschen trauen, die man nicht kennt. Und ein NDA könnte einige nicht daran hindern, dass die Details mit Medien teilen. Wobei man auch sagen muss, dass bei neuen Pixel-Modellen sowieso das meiste vorab bekannt ist, so tragisch dürfte das also auch nicht sein.

Wer ein Pixel Superfan werden möchte, der kann sich bei Google anmelden.