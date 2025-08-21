Google zeigt ganz neuen Smart Speaker

Google startet im Oktober mit Gemini auf den smarten Speakern und es sieht so aus, als ob man auch neue Hardware dafür geplant hat. Mindestens ein neuer Speaker scheint jedenfalls vorgesehen zu sein und diesen hat Google jetzt gezeigt.

Im Rahmen des gestrigen Pixel-Events waren auch immer wieder Werbeclips mit Prominenten zu sehen und in zwei Szenen konnte man einen neuen Speaker (der Nest-Reihe?) sehen, den es so aktuell nicht gibt und der eine ganz neue Form hat.

Die Fläche würde zu einem Google Nest Mini passen, der Speaker wirkt aber etwas höher, wir eine Mischung aus Google Nest und Google Nest Mini. Und es gibt einen Kreis aus LEDs unten, wenn man damit interagiert, wie beim Amazon Echo Dot.

Details nannte Google nicht, man ignorierte diese kurze Szene auch einfach, es sollte vermutlich nur ein kleiner Teaser für den Herbst sein. Ich gehe davon aus, dass die neue Hardware erst dann kommt, wenn Gemini für Google Home startet.

