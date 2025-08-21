Google Home startet im Oktober in eine neue Ära

Google möchte Google Home optimieren und hat schon im Juli bestätigt, dass ein großer Schritt im Herbst geplant ist. Diese Woche hat man verraten, dass es sich dabei, wie erwartet, um Google Gemini handelt, der Google Assistant wird abgelöst.

Ab Oktober geht es in die Testphase für Google Gemini bei Google Home und der neue Assistent wird nach und nach auf die Speaker wandern. Es gibt die Funktionen des Google Assistant (wie Mediensteuern, Smart Home und mehr), aber Gemini ist mächtiger und schlauer und sogar Gemini Live ist dann für einen Chat verfügbar.

Unklar ist, ob Google auch neue Hardware für diesen Schritt plant, wie es Apple und Amazon derzeit für die neuen Versionen ihrer KI machen, es wäre aber mal wieder Zeit für ein frisches und vielleicht auch etwas größeres Home-Lineup.