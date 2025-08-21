Smart Home

Google Home startet im Oktober in eine neue Ära

Autor-Bild
Von
|
Google Nest Header

Google möchte Google Home optimieren und hat schon im Juli bestätigt, dass ein großer Schritt im Herbst geplant ist. Diese Woche hat man verraten, dass es sich dabei, wie erwartet, um Google Gemini handelt, der Google Assistant wird abgelöst.

Ab Oktober geht es in die Testphase für Google Gemini bei Google Home und der neue Assistent wird nach und nach auf die Speaker wandern. Es gibt die Funktionen des Google Assistant (wie Mediensteuern, Smart Home und mehr), aber Gemini ist mächtiger und schlauer und sogar Gemini Live ist dann für einen Chat verfügbar.

Unklar ist, ob Google auch neue Hardware für diesen Schritt plant, wie es Apple und Amazon derzeit für die neuen Versionen ihrer KI machen, es wäre aber mal wieder Zeit für ein frisches und vielleicht auch etwas größeres Home-Lineup.

Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail

Google hat zum jährlichen Pixel-Event geladen und viele Neuheiten für Ende 2025 vorgestellt, im Fokus standen dabei auch wieder zwei…

20. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die Playstation 5 wird schon wieder teurer (nicht in Deutschland)
in News
Apple Ios 18 Dark Header
iOS 18.6.2 ist da: Apple verteilt wichtiges Update
in Firmware und OS
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste