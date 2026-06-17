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Google Home Speaker: Wir haben ein Datum (und schlechte Nachricht)

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Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, der neue Google Home Speaker, der erste neue Speaker nach über fünf Jahren, startet nächste Woche. Genau genommen wird der Lautsprecher ab dem 25. Juni erhältlich sein.

Neu, schneller, besser, schlauer, mit Gemini, nur 100 Dollar, klingt doch gut? Ja, sehr sogar, aber nicht für uns in Deutschland. Der Google Home Speaker ist weder bei uns gelistet, noch gibt es irgendeinen Hinweis dazu auf der deutschen Seite.

So sieht eigentlich kein großer Neustart aus, denn bei uns gibt es auch Gemini und bei uns gibt es sicher auch interessierte Käufer. Wir haben mal direkt bei Google Deutschland nachgefragt und reichen euch die Antwort nach, sobald sie da ist.

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Bekommt man Gemini auf den alten Google Home Geräten trotzdem? Möchte es gern mit Alexa+ vergleichen.

    Antworten

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