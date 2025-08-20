Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail

Google hat zum jährlichen Pixel-Event geladen und viele Neuheiten für Ende 2025 vorgestellt, im Fokus standen dabei auch wieder zwei neue Highend-Pro-Modelle. In diesem Jahr gibt es das Google Pixel 10 Pro und das Google Pixel 10 Pro XL.

Optisch tut sich in diesem Jahr nicht viel, es bleibt auch bei 6,3 Zoll und 6,8 Zoll und es gibt wieder ein Super Actua Display mit 120 Hz und jetzt sogar mit bis zu 3.300 Nits in der Spitzenhelligkeit. Unter der Haube kommt jedoch der neue Tensor G5 von Google zum Einsatz, der von TSMC gefertigt wird, dazu gibt es 16 GB RAM.

Beim Speicher kann man zwischen 256 GB, 512 GB und 1 TB wählen, das kleine Pro kommt außerdem noch mit 128 GB daher. Die Akkulaufzeit wird von Google mit bis zu 30 Stunden angegeben und die Kapazität liegt bei 4.870 mAh (Pixel 10 Pro) bzw. 5.200 mAh (Pixel 10 Pro XL). Ganz neu ist Pixelsnap, das ist Qi2 mit Magneten.

Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixel auf, Ultraweitwinkel-Fotos macht man mit 48 Megapixel und die Tele-Kamera kommt ebenfalls auf 48 Megapixel. Neu ist ein 100-facher Zoom und es gibt einen Camera Coach, der bei den Fotos aushilft. Eine bessere Videostabilisierung und hochauflösende Porträts sind auch neu dabei.

Weitere Details? Es gibt Bluetooth 6, eine Frontkamera mit 42 Megapixel, Gorilla Glass Victus 2 zum Schutz (vorne und hinten), eine IP68-Zertifizierung und die Basis ist natürlich Android 16, dazu kommt Support für 7 Jahre (große) Updates.

Der Fingerabdrucksensor befindet sich weiterhin unter dem Display, Face Unlock ist wieder mit dabei, es gibt vier Farben (Moonstone, Jade, Porcelain und Obsidian), man kann zwei SIM-Karten nutzen, Ultrabreitband haben beide Modelle, Wi-Fi 7 gibt es ebenfalls und im Lieferumfang liegt noch ein 1 m langes USB C-Kabel.

Preislich sprechen wir über 1.099 Euro für das Google Pixel 10 Pro und 1.299 Euro für das Google Pixel 10 Pro XL, für mehr Speicher, zahlt man natürlich auch etwas mehr. Marktstart ist am 28. August und weitere Details gibt es direkt bei Google.

Alles Preise in der Übersicht: