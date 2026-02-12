Firmware und OS

Google kündigt Android 17 an und zieht Update überraschend zurück

Google informierte diese Woche einige Medien vorab mit Details zu Android 17 und gab an, dass die erste Beta noch am Abend des 11. Februar erscheinen soll. Doch es kam anders und Google zog das Update überraschend zurück. Ohne Statement.

Es gibt also das Logo für Android 17, wir wissen, dass der Fokus auf Stabilität und neuen Kamera-Schnittstellen für Entwicklern liegt, und es gibt eine Timeline für die Testphase. Aber es ist unklar, warum Google die Beta doch nicht veröffentlicht hat.

Die Timeline für Android 17 zeigt, dass es Google in diesem Jahr schon wieder ein bisschen anders angeht, denn es geht direkt mit der Betaphase los. Außerdem sind nur zwei Updates in der Beta vorgesehen, bei Android 16 waren es vier Updates.

Google selbst hat bisher auch noch keine Blogeinträge oder Details zur Android 17 veröffentlicht, man äußerte sich auch nicht am Abend dazu, die US-Medien sind also einfach online gegangen, aber Google selbst schweigt bisher zu Android 17.

mobiFlip / News / Firmware und OS / Google kündigt Android 17 an und zieht Update überraschend zurück
