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Google macht Ernst: US-Nutzer können ihren Gmail-Namen jetzt ändern

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Gmail Design Neu 2022 Header

Das Unternehmen Google ermöglicht US-Nutzern ab sofort offiziell die Änderung ihres Gmail-Nutzernamens bei gleichbleibenden Kontodaten.

Google führt für Nutzer in den USA eine neue Funktion ein, mit der sich der eigene Nutzername für Dienste wie Gmail, Photos oder Drive anpassen lässt. Bestehende E-Mails, Dateien und Kontoverläufe bleiben laut Unternehmensangaben vollständig erhalten.

Die Änderung betrifft ausschließlich den sichtbaren Nutzernamen. Der bisherige Name wird automatisch als Alias hinterlegt. Nutzer können sich weiterhin mit beiden Varianten anmelden sowie E-Mails senden und empfangen. Auch eine Rückkehr zum ursprünglichen Namen ist möglich.

Neue Gmail-Funktion: Nutzername flexibel anpassbar

Zusätzlich nennt Google klare Grenzen für die Nutzung. Anwender können laut Unternehmensangaben einmal pro Jahr einen neuen Nutzernamen wählen, insgesamt jedoch maximal drei Änderungen vornehmen. Voraussetzung ist, dass die gewünschte Adresse noch verfügbar ist.

Die Funktion richtet sich zunächst ausschließlich an US-Nutzer. Ob und wann eine Ausweitung auf andere Regionen erfolgt, bleibt offen. Sobald die Funktion hierzulande startet, könnt ihr sie hier in eurem Account nutzen.

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  1. Peter 👋
    sagt am

    Ich konnte meine E-Mailadresse schon jetzt ändern

    Antworten

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