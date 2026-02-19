Google Maps: Eingeschränkte Nutzung ohne Anmeldung

Das Unternehmen Google schränkt die Nutzung von Google Maps ohne Anmeldung offenbar deutlich ein.

Wer den Kartendienst im Browser ohne Google-Konto aufruft, sieht laut Nutzerberichten unter anderem keine Rezensionen, Fotos oder Speisekarten mehr. Auch beliebte Besuchszeiten von Restaurants oder Geschäften werden nicht angezeigt. Statt einzelner Bewertungen erscheint nur noch die von Google berechnete Gesamtpunktzahl.

Google verweist in der hauseigenen Hilfe auf eventuelle Einschränkungen, wenn man nicht angemeldet ist. So heißt es:

Möglicherweise können Sie vermeiden, dass Ihnen weiter die beschränkte Ansicht angezeigt wird, indem Sie sich in Google Maps anmelden.

Eingeschränkte Ansicht bei Google Maps ohne Konto

Google bezeichnet das Verhalten als „Beschränkte Ansicht“. Ein Hinweis in den Suchergebnissen informiert darüber, dass nur ein Teil der Daten sichtbar sei. Weitere Details zu konkret gesperrten Funktionen nennt das Unternehmen dort allerdings nicht.

Die Änderung greift mindestens in Deutschland und den USA. Ich konnte es jedenfalls nachstellen. Probiert es einfach selbst mal aus. Nach Anmeldung mit einem Google-Konto stehen die fehlenden Inhalte wieder zur Verfügung, eine offizielle Ankündigung gab es bislang nicht.

Aus meiner Sicht erhöht Google damit den Druck zur Kontoanmeldung, auch wenn die Routenplanung weiterhin ohne Login möglich bleibt.