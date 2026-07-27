Google Maps meldet Störung bei Live-Verkehrsdaten

Google Maps meldet eine Störung bei Live-Verkehrsdaten und der Anzeige des aktuellen Verkehrs.

Google hat eine Störung bei der Google Maps Platform festgestellt. Betroffen sind Funktionen, die auf Live-Verkehrsdaten zugreifen oder diese darstellen. Dazu gehört unter anderem der Traffic Layer. Die Probleme betreffen auch Nutzer in Deutschland und halten weiterhin an.

Die Störung kann laut Google dazu führen, dass die Verkehrsanzeige nicht verfügbar oder deutlich eingeschränkt ist. Auch Live-Verkehrsinformationen für Routenberechnungen stehen derzeit nicht zuverlässig zur Verfügung.

Die übrigen genannten APIs weisen laut Statusmeldung keine erhöhten Fehlerraten oder Latenzen auf.

Google Maps: Live-Verkehrsdaten derzeit gestört

Betroffen sind laut Google unter anderem die Directions API, Distance Matrix, Roads sowie die Traffic-Layer-Funktion. Die Einschränkungen können sich damit auf Anwendungen auswirken, die aktuelle Verkehrslagen für Navigation oder Routenberechnungen verwenden.

Aktueller Stand laut Google:

Störung seit 26. Juli, 22:38 Uhr PDT

Live-Verkehrsdaten teilweise nicht verfügbar

Traffic Layer nicht verfügbar oder stark eingeschränkt

Google arbeitet an einer Entstörung

Am 27. Juli um 3:55 Uhr PDT teilte Google mit, dass die Gegenmaßnahmen laufen. Einen Zeitpunkt für die vollständige Behebung konnte das Unternehmen noch nicht nennen. Weitere Informationen sollen folgen.

Ich finde vor allem relevant, dass die Störung nicht nur die Darstellung des Verkehrs betrifft, sondern auch Routenberechnungen mit Live-Daten beeinträchtigen kann. Wer auf aktuelle Verkehrsinformationen angewiesen ist, sollte daher vorerst mit Einschränkungen rechnen.

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