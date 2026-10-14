Google optimiert Android in den Autos

Wer ein Auto mit Android Automotive besitzt und das Glück hat, dass die Marke keinen eigenen Weg gegangen ist und sich für die Google Play Dienste entscheiden hat, der wird „in den kommenden Wochen“ einen neuen Google Play Store sehen.

Google hat laut eigenen Angaben kräftig am Aufbau und Design gearbeitet und wird im Zuge dessen auch neue Apps ins Auto bringen. Über 700 Apps gibt es bei Google selbst, so groß ist kein App-Angebot von anderen Marken mit Android.

Ich kann ja verstehen, dass Unternehmen wie VW oder Mercedes es lieber selbst in die Hand nehmen, aber Android Automotive mit Google (nennt sich dann „Cars with Google built-in“) ist die bessere Lösung, denn man bekommt eben den Play Store.

Zu den neuen Apps gehören unter anderem STARZ, Firefox und Ludo King und bei ausgewählten Apps wie YouTube kann man bald die Tonspur bei der Fahrt hören, bisher funktionieren Video-Apps nur geparkt. Wer beispielsweise einen Podcast beim Laden schaut, der kann diesen, nur ohne Video, bei der Fahrt weiter anhören.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗