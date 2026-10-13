Nachfrage bricht ein: So viele Autos hat Volkswagen verkauft

Die Nachfrage bei den VW-Marken bricht aktuell weiter ein, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei Volkswagen selbst ist der Einbruch in diesem Jahr deutlich zu sehen, denn im dritten Quartal ging es um 19,3 Prozent nach unten. Man hat mit 946.600 Einheiten noch nicht einmal mehr die Million (wie sonst üblich) geknackt.

Allgemein kommt Volkswagen somit auf 3.014.000 Autos in diesem Jahr, was einem Einbruch von 13,7 Prozent im Vergleich zu 2025 (3.492.600 Einheiten) entspricht.

Elektroautos brechen ebenfalls ein

Und auch bei den Elektroautos ging es bei VW nach unten, von 95.200 Einheiten in Q3 2026 auf 73.900 Einheiten in Q3 2026. Insgesamt waren es 212.200 Einheiten in den ersten neun Monaten, 2025 lag man noch bei 287.900 Einheiten im gleichen Zeitraum. Volkswagen hat also bisher 26,3 Prozent weniger Elektroautos verkauft.

Diese Zahlen machen deutlich, warum sich Volkswagen als Konzern auf weniger Werke und Modelle umstellt, man rechnet nicht damit, dass man wieder auf das alte Niveau kommt. Jetzt gilt es also die neue Lage zu akzeptieren und zu optimieren.

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