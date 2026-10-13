Google Pixel Watch und Fitbit: „Ein riesiger Fortschritt für das automatische Tracking“

Google wird mit dem neuen Fitbit Edge ein deutlich besseres Tracking anbieten, was genau erkennen soll, wie und wann ihr was für eine Art von Sport macht. Die Funktion ist aber nicht exklusiv und kommt auch auf ältere Wearables von Google.

Dazu zählen das Fitbit Air und die Pixel Watch der 3., 4. und 5. Generation. Es sei „ein riesiger Fortschritt für das automatische Tracking“, so Google und das Update mit den folgenden Neuerungen soll noch im Oktober für alle Nutzer verteilt werden.

Erfasst mehr Aktivitäten: Wir haben die Anzahl der Aktivitäten, die Ihr Fitbit-Tracker oder Ihre Pixel Watch erkennen kann, von 10 auf über 100 erweitert, darunter Krafttraining, Schwimmen sowie Schläger- und Mannschaftssportarten.

Wir haben die Anzahl der Aktivitäten, die Ihr Fitbit-Tracker oder Ihre Pixel Watch erkennen kann, von 10 auf über 100 erweitert, darunter Krafttraining, Schwimmen sowie Schläger- und Mannschaftssportarten. Berücksichtigt mehr Kontext: Dank kontextbezogener Analyse berücksichtigt Google Health wichtige Kontextinformationen – darunter Ihre Trainingsroutinen, historische Daten, manuelle Änderungen und, mit Ihrer Zustimmung, Ihren Standort –, um die Erkennungsgenauigkeit nahezu zu verdoppeln und die Anzahl der übersehenen Trainingseinheiten um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

Dank kontextbezogener Analyse berücksichtigt Google Health wichtige Kontextinformationen – darunter Ihre Trainingsroutinen, historische Daten, manuelle Änderungen und, mit Ihrer Zustimmung, Ihren Standort –, um die Erkennungsgenauigkeit nahezu zu verdoppeln und die Anzahl der übersehenen Trainingseinheiten um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Protokolliert Trainingseinheiten automatisch: Trainingseinheiten, die Ihre Mindestdauer (standardmäßig 15 Minuten) bei anhaltend erhöhter Herzfrequenz erfüllen, werden automatisch protokolliert, und eine Zusammenfassung wird in der Regel innerhalb von 30 Minuten an Ihre mobile App gesendet.

Trainingseinheiten, die Ihre Mindestdauer (standardmäßig 15 Minuten) bei anhaltend erhöhter Herzfrequenz erfüllen, werden automatisch protokolliert, und eine Zusammenfassung wird in der Regel innerhalb von 30 Minuten an Ihre mobile App gesendet. Lernt Ihre Muster kennen: Wenn Sie eine Aktivität bestätigen oder bearbeiten, verbessern Sie eine Funktion, die Ihre individuellen Muster lernt und diese nutzt, um ihre Vorhersagen zu verfeinern.

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