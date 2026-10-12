iPhone Duo: Was Apple beim Start anders macht

Apple wird am Freitag die Vorbestellungen für das iPhone Duo öffnen und es dann in weniger als zwei Wochen verkaufen. Es ist das erste iPhone mit einem ganz neuen Formfaktor und wird von Apple mit Promis und Influencern stark gepusht.

Für die Zahlen dürfte es gar nicht so relevant sein, da es vor allem mit über 2.000 Euro sehr teuer ist, aber man rückt es beim Marketing voll in den Fokus. Und wird wohl in den Apple Stores vor Ort extrem viele Einheiten zum Ausprobieren anbieten.

Laut Mark Gurman stellen viele Stores einen extra Tisch für das iPhone Duo auf, so um die 20 Einheiten sind normal, manche Stores bekommen 100 Einheiten und der Apple Store in New York (Fifth Avenue) soll sogar 150 Einheiten zum Testen haben.

Apple rechnet also damit, dass Besucher ab dem 23. Oktober die Stores stürmen und das iPhone Duo vielleicht nicht kaufen, aber ausprobieren werden. Ein Effekt, den sich Apple damals auch von der Vision Pro erhoffte, der aber dort nicht eintrat.

Ich weiß auch gar nicht, ob Apple das iPhone Duo in absehbarer Zeit bei Saturn, MediaMarkt oder anderen Partnern in den Bereichen der Marke ausstellen wird, ich könnte mir gut vorstellen, dass man damit die Kunden in die eigenen Stores lockt.

Aber es bleibt dabei, wer am Wochenende nach dem Marktstart in einem Apple Store vorbeischaut und vom iPhone Duo überzeugt ist, der wird es wohl nicht direkt mitnehmen können, da die Nachfrage eine ganze Weile höher als das Angebot sein wird. Es wäre denkbar, dass sogar zu wenige Einheiten für 2026 gebaut wurden.

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