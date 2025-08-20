Zubehör

Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör

Autor-Bild
Von
|

Google führt mit der neuen Pixel-Reihe endlich vollwertiges Qi2 mit Magneten ein und passend dazu hat man auch das Zubehör überarbeitet. Für die Pixel-Modelle gibt es eine neue Untermarke namens Pixelsnap, die passend dafür ausgelegt ist.

Natürlich gibt es da in erster Linie neue Hüllen, in denen auch Magneten sind, damit magnetisches Zubehör noch besser haftet. Diese gibt es in neuen Farben, die zu den Farben der neuen Pixel-Smartphones und Armbänder der Pixel Watch passen.

Dazu kommt ein normaler Google Pixelsnap Charger, bei dem es sich um einen magnetischen Kreis für kabelloses Laden handelt. Nichts Besonderes, kennt man so bereits länger von Apple, die für das iPhone ebenfalls so eine Lösung anbieten.

Wer möchte, der kann sich den Google Pixelsnap Charger auch in Kombination mit einem Dock kaufen, dieses Bundle hat dann den Zusatz „with Stand“. Der Charger ist hier nicht fest integriert und kann somit auf Wunsch auch getauscht werden.

Der Google Pixelsnap Ring Stand rundet das Portfolio vorerst ab und besitzt zwar keine technische Funktion, damit kann man sein Pixel aber bequem hinstellen. Alle neuen Pixelsnap-Modelle sind mit allen neuen Pixel-Smartphones kompatibel.

Ich finde es gut, dass Google endlich den Weg zu echtem Qi2 gefunden hat, mich hat letztes Jahr gewundert, warum das die großen Marken ignorierten. Noch mehr Details, wie auch die deutschen Preise, gibt es ab heute auf der Seite von Google.

