Google plant neue Premium-Funktion für Smart Home

Google wird uns bald die finalen Details zum Neustart bei Google Home mitteilen und passende Hardware im Oktober vorstellen. Dort könnte es auch direkt noch eine neue Funktion für das kostenpflichtige Abo Google Home Premium geben.

In der neuen App findet man laut Android Authority den Hinweis für ein „Home Brief“, was an das „Now Brief“ von Samsung erinnert. Hier gibt es dann am Ende des Tages eine kleine Zusammenfassung über den Stand eures smarten Heims.

Die Ankündigung von Google ist für den 1. Oktober geplant, am Mittwoch gibt es also schon die Details rund um Google Home, die Sicherheitskameras und neue Speaker. Fraglich ist nur, ob Google-Nutzer für so eine Funktion zahlen werden.