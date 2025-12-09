Firmware und OS

Google spendiert der Pixel Watch neue Software-Funktionen

Autor-Bild
Von
|

Google hat heute „zwei große Updates für die Pixel Watch 4“ angekündigt, die man passend zu den Ferien im Dezember verteilen wird. Eine Neuerung davon hat sich vor ein paar Tagen bereits angedeutet, es gibt neue Gesten für die Google-Uhr.

Google Pixel Watch mit zwei neuen Gesten

Zwei neue Gesten sind dabei, ein doppeltes Tippen und eine Rotation der Hand, in beiden Fällen kann man das mit einer Hand erledigen. Durch das doppelte Tippen kann man beispielsweise scrollen, Musik pausieren oder ein Gespräch annehmen.

Das kennt man in beiden Fällen von der Apple Watch, dort nutze ich genau diese beiden Gesten fast jeden Tag im Alltag und finde sie, vor allem mit Kind, was gerne auf der anderen Seite getragen wird, sehr praktisch. Da darf gerne mehr kommen.

Google Pixel Watch mit neuen Vorschlägen

Die andere Neuerung sind „Enhanced Smart Replies“, die es auch für die alte Pixel Watch 3 geben wird, so Google. Hier gibt es dank KI noch bessere Vorschläge am Handgelenk, aber diese sind vorerst nur auf Englisch verfügbar, so Google weiter.

Android: Google kündigt smarte Brillen für 2026 an

Android XR wird nicht nur die Basis für VR-Headsets (wie es Samsung in diesem Jahr mit Galaxy XR vorgestellt hat)…

9. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Google spendiert der Pixel Watch neue Software-Funktionen
Weitere Neuigkeiten
Pebble präsentiert smarten Aufnahme-Ring Index 01 als Wegwerfprodukt
in Wearables
Citroën ELO: Ein kleiner Van, der alles kann
in Mobilität
Telekom
Deutsche Telekom startet KI-Kooperation mit OpenAI
in Telekom
Fahren Fahrer Auto
Digitaler Fahrzeugschein: KBA feiert App-Erfolg und plant Führerschein-Integration
in Dienste
Cupra Licht Tavscan Header
Cupra will 2026 eine neue Zielgruppe ansprechen
in Mobilität
Rimac Nevera R Front
Rimac plant große Akku-Revolution für Elektroautos
in Mobilität
Europe Europa
EU nimmt Google ins Visier: Neue Kartelluntersuchung zu KI-Inhalten gestartet
in Social
Eve stellt neue Thermostat-Generation und Wärmesteuerung vor
in Smart Home
Subaru Uncharted: Damit startet die Elektro-Offensive 2026
in Mobilität
Apple iPhone 18 Pro: Rätselraten um die Zukunft der Dynamic Island
in Smartphones