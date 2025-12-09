Google spendiert der Pixel Watch neue Software-Funktionen

Google hat heute „zwei große Updates für die Pixel Watch 4“ angekündigt, die man passend zu den Ferien im Dezember verteilen wird. Eine Neuerung davon hat sich vor ein paar Tagen bereits angedeutet, es gibt neue Gesten für die Google-Uhr.

Google Pixel Watch mit zwei neuen Gesten

Zwei neue Gesten sind dabei, ein doppeltes Tippen und eine Rotation der Hand, in beiden Fällen kann man das mit einer Hand erledigen. Durch das doppelte Tippen kann man beispielsweise scrollen, Musik pausieren oder ein Gespräch annehmen.

Das kennt man in beiden Fällen von der Apple Watch, dort nutze ich genau diese beiden Gesten fast jeden Tag im Alltag und finde sie, vor allem mit Kind, was gerne auf der anderen Seite getragen wird, sehr praktisch. Da darf gerne mehr kommen.

Google Pixel Watch mit neuen Vorschlägen

Die andere Neuerung sind „Enhanced Smart Replies“, die es auch für die alte Pixel Watch 3 geben wird, so Google. Hier gibt es dank KI noch bessere Vorschläge am Handgelenk, aber diese sind vorerst nur auf Englisch verfügbar, so Google weiter.