Firmware und OS

Google testet großes Android-Update für 2026

Von
Google hat die Testphase für das nächste und große Android-Update eingeleitet, denn die erste Beta von „QPR3“ ist da. Wobei wie immer erwähnt sei, dass es die Neuerungen zunächst nur für die Pixel-Reihe von Google selbst geben wird.

Was ist neu? Es gibt eine optimierte Animation bei den Ordnern, es gibt mehr Möglichkeiten bei den App-Icons, was Google „Minimal“ nennt und man kann, falls man keine Wischgesten nutzt, jetzt zwischen zwei Layouts bei den Tasten wählen:

Dazu kommen Kleinigkeiten, wie das Anpassen der Stärke der Taschenlampe, auf dem Homescreen kommt das Wetter unter der Uhrzeit jetzt vor dem Datum und man kann (endlich!) „At a glance“ vom Homescreen der Pixel-Modelle werfen.

Eine schöne Übersicht der Neuerungen für Android gibt es bei 9TO5Google, mit Screenshots, ein Datum für das Update gibt es bisher aber nicht. Es ist davon auszugehen, dass es im ersten Quartal 2026 für alle Pixel-Nutzer erscheint.

Instagram: Ein neuer Ort für eure Reels kommt

Falls ihr gerne mal vor dem TV sitzt und Doomscrolling bei den Reels in Instagram betreibt, dann könnte euch interessieren,…

17. Dezember 2025

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Google testet großes Android-Update für 2026
