Google überrascht mit neuem KI-Werbevideo

Google streicht die Werbeagentur beim neuen Werbeclip für den KI-Modus, den man im Rahmen der Winterzeit rund um Thanksgiving vermarkten möchte. Der neue Spot ist erstmals komplett mit KI von Google selbst (Veo 3) entstanden.

KI ist in Serien, Filmen oder der Werbung keine Seltenheit mehr, doch man hat im Wall Street Journal verraten, dass Google das bisher noch nicht ausschließlich bei solchen Clips genutzt hat. Man wirbt also mit reiner KI für einen neuen KI-Modus.

Google will aber nicht jeden neuen Werbeclip mit KI erstellen lassen, es soll auch noch „echte“ Aufnahmen in Zukunft geben. Doch das wird ab jetzt normal und ich gehe davon aus, dass es Normalität wird, da es eben wesentlich günstiger ist.

