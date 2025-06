Google überrascht mit „schlechten Entscheidungen“ beim Pixel 10

Das Google Pixel 10 wird nicht in allen Bereichen besser sein, so Android Headlines in einer exklusiven Meldung. Es gibt zwar mit 2.000 nits ein etwas helleres Display und mit 4.970 mAh einen etwas größeren Akku, aber wohl auch „Nachteile“.

Mit dem Schritt zu einer Periskop-Zoom-Kamera, die mit 10,8 Megapixel auflöst, hat Google die anderen beiden Kameras „aktualisiert“. Die Hauptkamera löst jetzt mit 48 Megapixel auf (vorher 50 Megapixel) und die Ultraweitwinkelkamera hat jetzt 12 Megapixel (vorher 48 Megapixel). Und die Sensoren sind wohl etwas kleiner.

Das wirkt so, als ob Google mit dem Schritt zu einer passablen Zoom-Kamera das Gefühl hatte, dass man den Rest „downgraden“ musste, denn das ist das Level der Pixel a-Reihe. Man wollte nicht, dass das Pixel 10 zu nah an das Pixel 10 Pro rückt.

Geladen wird jetzt mit 29 Watt statt 27 Watt, aber das dürfte sicher nur den etwas größeren Akku ausgleichen und es gibt theoretisch Qi2 mit 15 Watt, aber ohne die Magneten. Laut Quelle bleibt es bei 6,3 Zoll (OLED, 120 Hz, 1080p) und mit dem Tensor G5 gibt es noch ein komisches Downgrade, denn Wi-Fi 7 wurde entfernt.

Nach den ersten Leaks dachte ich, dass das Pixel 10 erstaunlich gut klingt und dem Pixel 10 Pro sehr gefährlich werden kann, aber Google hat dafür gesorgt, dass es nicht so ist. Mit teilweise sehr seltsamen Entscheidungen, was sehr schade ist.

