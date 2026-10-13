Google veröffentlicht Gemini 4 Argon für Entwickler und Nutzer

Google hat Gemini 4 Argon veröffentlicht und stellt sein neues KI-Modell ab sofort weltweit für zahlende Nutzer und Entwickler bereit.

Das Modell richtet sich vor allem an komplexe Aufgaben in Programmierung, Wissenschaft, Finanzwesen und Cybersicherheit. Nach Angaben von Google übertrifft Argon konkurrierende Spitzenmodelle in verschiedenen Benchmarks und belegt unter anderem den ersten Platz im Vals Index.

Gemini 4 Argon: Neue Funktionen, Preise und Verfügbarkeit

Besonders bei mehrstufigen Arbeitsabläufen soll Gemini 4 Argon zuverlässiger arbeiten. Google nennt mehrere praktische Beispiele aus der eigenen Entwicklung. So konnten Teams mit Unterstützung des Modells ihre eingereichten KI-generierten Codeänderungen um mehr als 35 Prozent steigern und gleichzeitig notwendige Rücknahmen um fast ein Drittel reduzieren.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Bis zu eine Million Token als gemeinsames Limit für Ein- und Ausgabe über die API

Zugriff über die Gemini-App und den KI-Modus der Google-Suche für Google AI Pro und Ultra

Entwicklerzugriff über die kostenpflichtige Gemini API und Google AI Studio

Einführungspreis von 2 US-Dollar je Million Eingabe-Token und 10 US-Dollar je Million Ausgabe-Token

Ab 1. Dezember 2026 steigen die API-Preise auf 4 beziehungsweise 20 US-Dollar

Auch die Sicherheitsmechanismen wurden laut Google verbessert. Bei Tests gegen indirekte Prompt-Injection-Angriffe lag die Erfolgsquote der Angreifer bei 0,7 Prozent. Zudem soll das Modell unerlaubte Aktionen bei automatisierten Arbeitsabläufen besser vermeiden.

Google verweist außerdem auf Anwendungen in der medizinischen Forschung, Quanteninformatik und Robotik. Für 10.000 ausgewählte Wissenschaftler wird ein sechsmonatiger kostenloser Zugang zur höchsten Nutzungsstufe von Google Antigravity angeboten.

Für normale Anwender dürfte vor allem interessant sein, ob sich die versprochenen Verbesserungen bei anspruchsvollen Alltagsaufgaben tatsächlich bemerkbar machen. Der Zugang bleibt zunächst an kostenpflichtige Abonnements gebunden.

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