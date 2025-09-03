Firmware und OS

Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Google

Sicherheitslücken in Betriebssystemen lassen sich bekanntermaßen nicht vollständig vermeiden. Daher ist die Installation von Updates auf allen Plattformen immer von großer Bedeutung – egal, welchen Schweregrad die Schwachstelle hat.

Zur Erinnerung: Ende Juli letzten Jahres gab es eine kritische Sicherheitslücke, aufgrund derer die US-Regierung ihren Mitarbeitern vorschrieb, ihre Pixel-Geräte und weitere Geräte zu aktualisieren. Offensichtlich wiederholt sich dieses Thema jetzt ein zweites Mal, zumindest was den Grad der Sicherheitslücke betrifft.

Zwei kritische Sicherheitslücken aufgetaucht

Anfang August haben einige Sicherheitsexperten zwei kritische Sicherheitslücken entdeckt, durch die Hacker die vollständige Kontrolle über das Gerät erlangen können. Dabei handelt es sich um die Sicherheitslücken CVE-2025-48543 (noch nicht öffentlich gestellt) und CVE-2025-38352 (die Abkürzung CVE steht für „Common Vulnerabilities and Exposures“; jeder gefundenen Sicherheitslücke wird eine bestimmte CVE-Nummer zugeordnet).

Google selbst gibt bereits im Android-Sicherheitsbericht von September den Hinweis zu Protokoll, dass beide Schwachstellen „möglicherweise nur begrenzt und gezielt ausgenutzt werden”. Das September-Sicherheitsupdate für Pixel-Geräte wurde bisher offiziell noch nicht veröffentlicht. Auf Reddit gibt es jedoch bereits vereinzelte Berichte, dass das Update ausgerollt wird und den Sicherheitsstand von September ausweist.

Für heute Abend ist zudem die Veröffentlichung vom Update Android 16 QPR1 geplant, mit dem das neue „Design Material 3 Expressive“ und der neue Desktop-Modus eingeführt werden. Sehr wahrscheinlich wird das Update dann auch das Sicherheitsupdate für September umfassen.

Erste Geräte bekommen das September-Sicherheitsupdate

Google verfolgt bei der Android-Plattform den Ansatz, einmal im Monat ein Sicherheitsupdate zu veröffentlichen und andere Unternehmen einen Monat im Voraus über sicherheitsrelevante Anpassungen und Änderungen zu informieren, damit diese ihre Android-Geräte entsprechend versorgen können. Das Unternehmen Nothing hat beispielsweise bereits das September-Sicherheitsupdate für das Nothing Phone 2a und das Nothing Phone 3 ausgerollt. Weitere Unternehmen werden sicherlich bald folgen.

Sollte das Sicherheitsupdate für den Monat September für euer Smartphone, Tablet oder ein anderes Gerät mit Android als Betriebssystem verfügbar sein, zögert nicht es zu installieren. Aufgrund der oben genannten Sicherheitslücken – und generell auch weiterer Sicherheitslücken – sollte das Update umgehend installiert werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Google warnt vor Sicherheitslücke: September-Sicherheitsupdate ist von großer Bedeutung
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Android-Updates für Smartphones und Tablets: Samsung aktualisiert Übersicht
in Firmware und OS
Apple Imac 2023 Header
Workspace Profiles: Mac-App für unkomplizierte Display- und Audioprofile
in News
Pebble Core App für iOS startet als Public Beta
in Wearables
Stellar Blade: Nachfolger zum Überraschungshit offiziell bestätigt
in Gaming
Der erste Elektro-GTI von Volkswagen kommt
in Mobilität
Avm Fritzbox 5530
FRITZ!Box 5530 Fiber wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Polar Loop: Der direkte Angriff auf Whoop ist da
in Wearables
Der digitale Notizzettel der Zukunft ist da
in News
Ebay
eBay wird 30
in Handel
Raisin StartZins ist da: Tagesgeldangebot mit 2,85 % p. a.
in Fintech